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Главная » Мир » Судья на Гавайях вывел бабушек и дедушек из-под миграционного указа Трампа

Судья на Гавайях вывел бабушек и дедушек из-под миграционного указа Трампа

Судья на Гавайях вывел бабушек и дедушек из-под миграционного указа Трампа
Иллюстративное фото из открытых источников

Верховный суд США не включил их в категорию "близкие родственники"

14.07.17 120
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Федеральный судья в штате Гавайи включил бабушек и дедушек в определение "близких родственников", не подпадающих под введенный администрацией Дональда Трампа временный запрет на въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Верховный суд США 26 июня снял запрет на действие части положений указа Трампа, изданного в начале марта, до рассмотрения вопроса о соответствии его американской конституции. Этим суд займется на осенней сессии, которая начнется 2 октября.

Указ, в частности, предусматривает запрет на въезд в США граждан шести стран с преобладанием мусульманского населения - Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана - на срок 90 дней и беженцев из любой страны на 120 дней.

Судьи Верховного суда, однако, внесли важные оговорки: граждане этих стран смогут въехать в США, если там у них живут близкие родственники, если они там работают или учатся либо имеют приглашение от будущего работодателя или образовательного учреждения.

Вскоре после этого администрация выпустила дополнительные инструкции, в которых оговаривалось, в частности, какие категории родственников подходят под эти критерии, и 30 июня указ начал действовать.

Близкими родственниками министерство внутренней безопасности решило считать родителей (включая приемных) заявителя, тестя или тещу, супругов, жениха или невесту, детей, зятьев, невесток, братьев и сестер.

Вместе с тем, под эти критерии не попали бабушки и дедушки, внуки, двоюродные братья, племянники, дядья и тетки.

Окружной федеральный судья Деррик Уотсон, заседающий в Гонолулу и назначенный президентом Бараком Обамой, посчитал, что администрация произвольно ограничила трактовку решения Верховного суда.

"Здравый смысл, к примеру, диктует, что в число близких родственников необходимо включать дедушку и бабушку. Более того, дедушка и бабушка – это самый яркий пример ближайших членов семьи", – написал судья в обосновании своего решения.

Напомним, запрет на въезд мусульман в США был одним из главных обещаний Дональда Трампа во время предвыборной кампании. 27 января, спустя неделю после вступления в должность, Трамп подписал указ, вступавший в силу немедленно и закрывавший въезд в страну гражданам семи (на тот момент) стран (в их число вошел еще и Ирак), а также беженцам, получившим визы после многомесячных собеседований и проверок.

Выполнение этого указа вызвало хаос в аэропортах; противники Трампа и защитники прав беженцев оспорили указ в судах и вскоре добились временной, а затем и бессрочной, приостановки его действия.

6 марта Трамп подписал новый иммиграционный указ, имевший, по мысли его советников, больше шансов устоять в судебных баталиях; сам Трамп в "Твиттере" называл его размытым и политкорректным. Из списка стран, попавших под запрет, исключили Ирак, также исчезли упоминания религии и предусматривался определенный период на подготовку к его реализации.

Тем не менее, тот же судья Уотсон удовлетворил требование правительства штата Гавайи и не дал второму указу вступить в силу. Это решение подтвердил апелляционный суд, после чего администрация обратилась в Верховный суд и добилась частичного снятия запрета на действие указа.

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