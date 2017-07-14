Хотите войти в ад, не жалуйтесь на темноту. Почему Трампу светит импичмент, а Китай похож на Третий рейх

Трамп: Россия — кибербезопасность — импичмент (США). В Соединённых Штатах обострение импичмента. Конгрессмены-демократы представили соответствующий законопроект, в соответствии с которым действующего президента могут отправить в отставку по статье о препятствовании правосудию. Именно она была в 1974 году применена к Ричарду Никсону, вынудив того покинуть свой пост.

Оппоненты обвиняют Трампа в том, что он стоит на пути расследования фактов возможного вмешательства России в прошлогодние выборы и что действия его команды небезопасны для страны. Брэд Шерман, один из разработчиков документа, высказал надежду, что к процессу импичмента присоединятся республиканцы, которых в Конгрессе большинство.

Его надеждам, вполне возможно, суждено сбыться. Трампа в Великой Старой Партии по разным поводам критикует не только Джон Маккейн. К примеру, сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал гамбургскую встречу Трампа с Путиным катастрофической. По его мнению, президент и госсекретарь готовы "простить" кибератаки 2016 года. Что, на взгляд сенатора, недопустимо.

Для Америки это вообще очень чувствительная тема, которую вряд ли можно будет спустить на тормозах. Во-первых, это ставит под сомнение демократическую систему страны: по праву ли вообще нынешний хозяин Белого Дома занимает своё место? Особенно когда в костёр сомнений подбрасываются новые поленья. Вот всплыло — усилиями The New York Times и совсем не к месту для Трампа — дело его сына. Дональд-младший, оказывается, год назад встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой. И та пообещала ему компромат на Хиллари Клинтон. Сенатский комитет по разведке уже выразил желание допросить отпрыска президента.

Сам Трамп делает хорошую мину при плохой игре, называет происходящее "величайшей охотой на ведьм" и хвалит сына за открытость. Кроме того, пытается доказать американцам, что стране бы было хуже, приди к власти Клинтон: "Если бы Хиллари выиграла, наша армия была бы уничтожена, наша энергия была бы гораздо дороже. Вот что Путину во мне не нравится". Однако вряд ли кто-то в США относится к подобным заявлениям всерьёз. Сослагательное наклонение — для романов-антиутопий. Реальная же жизнь для американцев это скорее взгляд в будущее.

И тут возникает второе важное обстоятельство, которое может приблизить импичмент. Кибератаки — история не только о прошлом. Это о сегодня и завтра. Расследовать нужно, чтобы быть уверенным: кибервойну, кто бы её ни объявил, США выиграют. В прессу неслучайно просачивается соответствующая информация. Об очередных атаках российских хакеров, взломавших системы атомных и энергетических компаний, пишет The Washington Post. О связях Лаборатории Касперского со спецслужбами РФ — Bloomberg. В результате администрация Трампа удаляет Kaspersky Lab из двух списков утверждённых поставщиков IT-услуг — при том что официального обвинения компании с российскими корнями пока не предъявлено. Когда же сам президент заикнулся о возможности совместных с Россией проектов на ниве кибербезопасности, его пыл охладили сразу два сенатора-республиканца. Марко Рубио такой гипотетический шаг уподобил партнёрству с сирийским диктатором Башаром Асадом по вопросу химического оружия. А упомянутый ранее Линдси Грэм выразился ещё откровеннее: "Это не самая глупая идея, о которой мне приходилось слышать, но очень к ней близка". Трампу в срочном порядке пришлось отползать.

Кибербезопасность — Россия — импичмент — это своеобразный загон для альфа-самца из Белого дома. Чем ближе он к первым двум сторонам треугольника, тем больше вероятность того, что его накроет третья. Ситуация, что называется, бескомпромиссная. Лучшая иллюстрация к ней — то, как в США разбираются с российскими хакерами. Или же случай, о котором вспомнилось на этой неделе в связи с появившейся информацией о гибели лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Его уже неоднократно хоронили, но он каким-то магическим образом воскресал. В августе 2015-го он стоял первым в списке Пентагона на уничтожение. Вторым был палач ИГ, известный как Джихадист Джон. А третьим — хакер TriCk, перебравшийся из британского Бирмингема в Ракку и организовавший там "Киберхалифат". TriCk нападал на сайты НАТО, взламывал Твиттер американского центрального военного командования, раскрывал личности и адреса американских военных. В конце концов его убили. Тоже не без помощи хакера. Для американских силовиков (возможно, вообще для истеблишмента) любая фигура, ведущая себя, как TriCk, должна и заканчивать, как TriCk. А благословляющий деятельность ему подобных не может быть лицом, с которым есть смысл договариваться высшему американскому руководству. Иначе тебе светит клеймо — "парень, угрожающий национальной безопасности США". Даже если ты — президент США.

Смерть героя (Китай). "Если вы хотите войти в ад, не жалуйтесь на темноту" — так однажды написал Лю Сяобо, китайский политзаключённый и нобелевский лауреат. На этой неделе он скончался от рака печени, который дал метастазы по всему организму. В конце июня власти Китая согласились освободить его из тюрьмы. Однако на предложение консилиума иностранных медиков перевести его на лечение в Германию ответили отказом, заявив, что состояние здоровья не позволяет транспортировать больного за рубеж. Лю Сяобо, осуждённый в 2009 году на 11 лет заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя, в каком-то смысле повторил судьбу Карла фон Осецки, немецкого пацифиста. В 1935 году, находясь в нацистском концлагере, фон Осецки стал лауреатом Нобелевской премии мира. Гитлер тогда запретил членам его семьи получить награду. Пекин повторил ту давнюю ситуацию на свой манер. Жене Лю Сяобо не только не позволили прибыть на церемонию — её вообще посадили под домашний арест. Так что в Осло правозащитника представлял одинокий стул, и некоторое время власти Поднебесной боролись с этим зрелищем в интернете введением запрета на поисковый запрос "пустой стул". Эта история стала поводом для сравнения нынешнего Китая с гитлеровской Германией. "Китайское чудо", как и немецкое эпохи Третьего рейха, — жестокая машина, жернова которой перемалывают всех неугодных. Китайский МИД, знающий о том, на какие исторические параллели наталкивает "казус Лю Сяобо", после смерти правозащитника тут же предостерёг зарубежные страны от "безответственных заявлений" и вмешательства во внутренние дела Китая, "используя единичный случай". Насколько "единичный" — можно судить по данным американского Конгресса. На 1 октября 2015 года в китайских тюрьмах — без учёта задержанных тибетцев и уйгуров — содержалось 1327 заключённых по политическим и религиозным мотивам.

Дебаты с бандитом (Россия). Алексей Навальный согласился на дебаты с Игорем Гиркиным. Цель, разумеется, благая: доказать, что он, Навальный, патриот, националист и оппозиционер (Гиркин так не считает). И прояснить свою позицию относительно борьбы с коррупцией, западных партнёров России и будущего Донбасса и Крыма — на случай, если Навальный станет президентом. Бредовость ситуации в России ощущается далеко не всеми, поэтому разговор "по поводу" сводится по большей части к прагматике: оттянет ли Навальный в свою сторону часть националистического электората? И не случится ли так, что оттянет, но выигрыш здесь будет несопоставим с потерями в рядах либералов, которые его поддерживают. О том, что Навальный собирается вести дискуссию с ублюдком и кровопийцей, речь, за редким исключением, практически не ведётся. Борис Вишневский, член партии "Яблоко", — одно из них. Заявляет, что Гиркин — преступник: "Он должен быть предан суду как украинскому, так и российскому. Я полагаю, что на его совести кровь, на его совести невинные жертвы, на его совести та агрессия, которая была осуществлена Россией с помощью таких бандитов, как Гиркин (Стрелков), на востоке Украины. И беседовать с господином Стрелковым (Гиркиным), вести с ним диалог и дискуссию должен исключительно государственный обвинитель в суде". Это показывает, что вменяемые люди в России не перевелись. Однако на подступах к вершинам власти, с какой бы стороны соискатели к ним ни ползли — с правой, левой, либеральной или консервативной, их число стремится к нулю. Всем, кто надеется, что стоит избавиться от "кремлёвского карлика" и в России наступят какие-то чудотворные изменения, после заявления Навального о готовности к дебатам придётся немного взгрустнуть. Полемика с людоедом из "Новороссии" ставит большой крест на Навальном-политике, который в моральном смысле, как оказалось, не здорово отличается от Путина. Хорошо, что об этом стало известно сегодня. Хуже утраченных иллюзий только иллюзии затянувшиеся.

Siemens: #Крымненаш (Германия — Россия). Скандал с поставками турбин Siemens в находящийся под санкциями Крым на этой неделе получил новое развитие. Немецкий концерн подал в Арбитражный суд Москвы иск против компании "Технопромэкспорт" и петербургского совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин". Требования просты: предотвратить дальнейшие поставки в Крым и возвратить ранее поставленное оборудование в изначальное место предназначения — Тамань. Россия ведёт себя традиционно "по-крымски", заявляя, что "их там нет". Их — в смысле турбин Siemens. А всё, что есть, — это российского производства. Кроме того, вообще не торопится разбираться с исковым заявлением немцев: оно оставлено судом без движения до 21 августа 2017 года. Правительство Германии тем временем требует от компании исчерпывающих объяснений по поводу инцидента. Особых сомнений в том, как будет действовать руководство Siemens, нет. В компании уже заявили, что намерены пересмотреть ведение бизнеса в России из-за скандала. Оно и правильно. Россия, конечно, большая страна, но всего-навсего одна из 190, в которых немецкий концерн представлен. В общем, чистая арифметика, с которой у кормчих в Москве, похоже, как-то не очень.

Без декларации (Украина — ЕС). Факт отсутствия итогового документа на киевском саммите Украина — ЕС, прошедшем на минувшей неделе, в равной степени характеризует и первую, и вторую стороны. У нас с Европой — "перманентный брачный процесс". А в таких случаях нужно быть весьма чувствительным к настроениям "невесты". Тем более такой многоликой. Если она не готова не то, чтобы идти под венец, но даже обсуждать это взбадривающее душу жениха событие, то едва ли стоит к ней с этим навязываться. Украина, собственно, ничего нового в "отвергнутый" документ вписать не пыталась — взяла слова из преамбулы Соглашения об ассоциации. Про то, что "Европейский союз признает европейские стремления Украины и приветствует её европейский выбор". Но и они стали камнем преткновения. Правда, это поражение украинской дипломатии началось не сегодня, а в прошлом году. Когда в угоду Нидерландам Совет ЕС принял решение о том, что Соглашение об ассоциации не будет иметь в качестве своего последствия вступление Украины в ЕС. Так что кричать "Зрада!" нужно было тогда. Ну а сейчас следует просто понять: ничего особо страшного не случилось. Если мы де-факто будем европейцами, то рано или поздно станем европейцами де-юре. И даже Нидерланды с этим ничего не смогут поделать. Пока можем порадоваться символическому жесту: председатель Европейского совета Дональд Туск передал ратифицированное Соглашение об ассоциации президенту Украины Петру Порошенко.

Те же и Добкин (Украина). Не дожидаясь создания антикоррупционной палаты, с разнузданным взяточничеством на этой неделе без страха и упрёка боролись Генпрокуратура, САП и НАБУ. Счёт 3:2 в их пользу при снятии неприкосновенности с депутатской пятёрки, которая на слуху уже почти месяц — Розенблат, Поляков, Дейдей, Лозовой, Довгий, — в четверг претерпел радикальные изменения. Михаила Добкина, шестого подозреваемого в коррупции, не только сделали прикосновенным, но и дали добро на его задержание и арест. Единственного из всех. Добкин сказал, мол, не сомневался, что арестовать разрешат только его. Добавив, разумеется, что "это политика и ничего больше", а его дело в суде попросту рассыплется. Теперь тем, кто готовил на него представление, предстоит, по-видимому, попотеть, чтобы доказать обратное. Впрочем, если докажут, огорчаться человеку, у которого текст бывает написан "как-то по-дебильному", тоже не стоит. Как-никак, сидеть придётся в одно время с некоторыми мировыми лидерами. Например, с экс-президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва, которому на днях дали 9,5 лет за неучтённый пентхаус и взятку почти в $750 тыс. Мировые СМИ много внимания уделили этому событию. Можно не сомневаться, что и у нас все, кому предстоит разбирательство, при помощи медиа попытаются использовать суд как общественную трибуну. Хотя один из таковых, Борислав Розенблат, уже успел проигнорировать возможности ТВ для обеления своего имени. После того как генпрокурор Луценко прямо в Верховной Раде вручил ему подозрение, он почему-то передумал ехать на эфир телеканала ZIK, сорвав выход программы. Устыдился? Понял, что случай безнадёжный?