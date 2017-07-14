Российского ловца покемонов внесли в список террористов

Екатеринбургского блогера Руслана Соколовского включили в перечень террористов и экстремистов.

Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Соколовский в Twitter подтвердил, что попал в список. По его словам, ему заблокировали доступ к платежным сервисам Webmoney, QIWI и PayPal.

Адвокат Павел Чиков сообщил, что Соколовского внесли в перечень, поскольку приговор суда в его отношении вступил в силу.

Напомним, сентябре 2016 года Соколовского арестовали из-за видеоролика, в котором блогер играл в Pokemon GO в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Первоначально суд назначил ему наказание в виде 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, разжигание вражды и незаконный оборот спецсредств (при обыске у него нашли ручку с видеокамерой). 7 июля Областной суд в Екатеринбурге сократил приговор на 1 год и 3 месяца.