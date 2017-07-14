В Хургаде зарезали двух украинских туристок

Еще четыре человека были ранены

Два украинских туриста были убиты и еще четыре человека были ранены террористом, который бросился на людей с ножом в одном из отелей египетского курорта Хургада.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на МВД Египта.

По предварительным данным, террорист переплыл на пляж отеля с одного из общественных пляжей. Название отеля пока не сообщается.

Мотив нападавшего неизвестен. Его арестовали сразу после нападения.

Напомним, вчера МИД Украины распространил официальное заявление в котором настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться без крайней необходимости от поездок в Египет и Индию.