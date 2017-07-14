В Хургаде зарезали двух украинских туристок

Два украинских туриста были убиты и еще четыре человека были ранены террористом, который бросился на людей с ножом в одном из отелей египетского курорта Хургада.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на МВД Египта.
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По предварительным данным, террорист переплыл на пляж отеля с одного из общественных пляжей. Название отеля пока не сообщается.
Мотив нападавшего неизвестен. Его арестовали сразу после нападения.
Напомним, вчера МИД Украины распространил официальное заявление в котором настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться без крайней необходимости от поездок в Египет и Индию.