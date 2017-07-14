Врачи посоветовали сердечникам, как справиться с магнитной бурей

Вчера Землю накрыла магнитная буря, которая продлится до 15 июля. Также в июле магнитные бури ожидаются 21-22 июля. Если вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями и у вас повышается давление в дни магнитных бур, будьте крайне осторожны. Около 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов случаются как раз во время магнитных бурь, пишет УНИАН .

Ученые выяснили, что при колебании магнитного поля Земли, которое происходит в результате увеличения солнечной активности, кровь курсирует по капиллярам значительно медленнее. Соответственно неминуемо наступает кислородное голодание тканей органов. В организме происходят изменения.

Как защитная реакция на негативное действие окружающей среды, в такие моменты наблюдается повышение уровня холестерина и адреналина. Это приводит к повышенной утомляемости, усталости, к снижению жизненной активности.

В дни магнитных бурь отекает лицо. Гипертоникам в такие дни без лекарств выходить не стоит. Медики рекомендуют в дни магнитных бурь ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, не принимать участия в ссорах и разборках, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе, тяжелую физическую нагрузку снизить.

Перенесите неприятные разговоры или важные визиты на другой день. Желательно не пользоваться автомобилем, а прогуляться пешком. Чтобы улучшить физическое состояние полезен контрастный душ.

Контролируйте артериальное давление, для снижения нервозности пейте успокоительные средства: валериану, пустырник, боярышник, шалфей, успокаивающие чаи. Также рекомендуется растительная диета, употребление натуральных соков, отваров, цикория, молочная диета и нежирное мясо.

Не стоит в эти дни увлекаться спиртным или другими тонизирующими средствами.