Британца, воевавшего за "Новороссию", приговорили в пяти годам тюрьмы

Об этом сообщила в своем Twitter корреспондент российской службы ВВС Ольга Ившина‏.

Таким образом, британский суд впервые признал гражданина Великобритании виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте в Донбассе.

Судья уточнил, что приговаривает Стимсона к восьми годам заключения, но вычитает треть указанного срока за признание вины.

Суд согласился с доводами стороны обвинения относительно того, что Стимпсон намеревался "при содействии других лиц осуществить акты терроризма" путем вступления в ряды боевиков, которые "противостоят законному Правительству Украины".

Однако судья не нашел доказательств того, что Стимсон непосредственно участвовал в вооруженном конфликте.

Судья постановил, что Бенджамин Стимсон не имеет экстремистских взглядов и не представляет сейчас опасности для населения Британии.

Напомним, Герой Украины пообещал матери российского контрактника, что ее сын вернется домой.