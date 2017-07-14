Британца, воевавшего за "Новороссию", приговорили в пяти годам тюрьмы

В Великобритании суд приговорил британца Бенджамина Стимсона, который воевал в Донбассе в составе вооруженных бандформирований "ДНР" и "ЛНР", к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы.
Об этом сообщила в своем Twitter корреспондент российской службы ВВС Ольга Ившина.
Таким образом, британский суд впервые признал гражданина Великобритании виновным в террористической деятельности в связи с его участием в конфликте в Донбассе.
Судья уточнил, что приговаривает Стимсона к восьми годам заключения, но вычитает треть указанного срока за признание вины.
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Суд согласился с доводами стороны обвинения относительно того, что Стимпсон намеревался "при содействии других лиц осуществить акты терроризма" путем вступления в ряды боевиков, которые "противостоят законному Правительству Украины".
Однако судья не нашел доказательств того, что Стимсон непосредственно участвовал в вооруженном конфликте.
Судья постановил, что Бенджамин Стимсон не имеет экстремистских взглядов и не представляет сейчас опасности для населения Британии.
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