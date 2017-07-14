У NASA пока есть деньги только до Луны

NASA (космическому агентству США) не хватает денег для осуществления высадки человека на Марс.

Об этом сообщают мировые СМИТ со ссылкой на Science Alert.

"Я не могу назвать дату высадки человека на Марс, и причина этого, по сути, находится на уровне бюджета. Сейчас запуск, спуск и посадка на Марс является огромной проблемой для нас. NASA располагает только 40 процентов от необходимого бюджета", - сообщил заместитель администратора NASA по вопросам пилотируемых космических операций Уильям Герстенмайер.

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По его мнению, НАСА следует сосредоточить свое внимание на миссии на Луну.

Напомним, Япония отправит астронавта на Луну к 2030 году.