Информация, что среди погибших при нападении на отель в Египте были граждане Украины, пока не подтверждена официально.
Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Египте Геннадий Латий в эфире "112 Украина".
"Несколько последних часов мы выясняли ситуацию. Сегодня после обеда произошел теракт, трое человек напали на туристов, которые в курортном городе Хургада отдыхали в двух отелях THE HABIA и SUNNY DAYS EL PALACIO. По состоянию на сегодня мы не подтверждаем то, что среди пострадавших есть граждане Украины", - заявил посол.
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"По нашей информации, погибли два человека, информация немного разнится, но это могут быть граждане Германии или Армении. Также есть одна раненая. Она не гражданка Украины, но рожденная в Украине госпожа Михайленко Елена Ивановна, но она является гражданкой РФ. Мы продолжаем работать", -заявил Латий.
Напомним, ранее сообщалось, что в Хургаде зарезали двух украинских туристок.