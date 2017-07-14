"По состоянию на сегодня мы не подтверждаем то, что среди пострадавших есть граждане Украины", - заявил посол

Информация, что среди погибших при нападении на отель в Египте были граждане Украины, пока не подтверждена официально.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Египте Геннадий Латий в эфире "112 Украина".

"Несколько последних часов мы выясняли ситуацию. Сегодня после обеда произошел теракт, трое человек напали на туристов, которые в курортном городе Хургада отдыхали в двух отелях THE HABIA и SUNNY DAYS EL PALACIO. По состоянию на сегодня мы не подтверждаем то, что среди пострадавших есть граждане Украины", - заявил посол.

"По нашей информации, погибли два человека, информация немного разнится, но это могут быть граждане Германии или Армении. Также есть одна раненая. Она не гражданка Украины, но рожденная в Украине госпожа Михайленко Елена Ивановна, но она является гражданкой РФ. Мы продолжаем работать", -заявил Латий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хургаде зарезали двух украинских туристок.