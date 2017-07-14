Путин заявил, что в Украине, дай бог, все закончится бескровно

В ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината президент России Владимир Путин ответил на вопрос о ситуации в Украине и своем отношении к происходящему.

По его мнению, положение в нашей стране ухудшается и сколько еще это будет продолжаться, будет зависеть только от украинского народа.

"У нас народ терпеливый. Когда говорю у нас, имею в виду и Россию, и Украину. Считаю, у нас один народ. Как долго это будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там живут, как они долго будут это терпеть",- считает президент РФ.

Объем ВВП страны по сравнению с тем, что было при Януковиче, сократился на треть, доходы граждан упали сильно, расходы увеличились. Очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай бог, бескровно, в ходе демократических процессов", - цитируют Путина российские СМИ.

Напомним, Путин заявил, что Украина торгует русофобией.