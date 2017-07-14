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Главная » Мир » В США разразился грандиозный медицинский скандал

В США разразился грандиозный медицинский скандал

В США разразился грандиозный медицинский скандал
Генпрокурор США Джефф Сешнс / Фото: АР

Обвинения предъявлены более чем в 20 разных штатах, по делу проходят 115 докторов

14.07.17 738
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В США 412 медработникам предъявили обвинения в мошенничестве на общую сумму около 1,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на АР.news.

Обвинения были предъявлены более чем в 20 разных штатах, по делу проходят 115 докторов, а также медсестры и другие категории медработников. Около 300 специалистов уже отстранены от работы.

Как заявил генпрокурор Джефф Сешнс, их обвиняют в том, что они выписывали рецепты на лекарства, которые не предусмотрены диагнозом. Причем в большинстве случаев препараты даже не были куплены, но счета за них выставлялись государственной системе медстрахования.

Исполняющий обязанности директора ФБР Андрю Маккейб рассказал, что некоторые доктора за месяц самостоятельно выписывали столько же рецептов, сколько целые больницы.

Напомним, банки РФ выдали миллиард рублей кредитов под залог бочек с водой.

 

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