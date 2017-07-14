Утонувшую Costa Concordia окончательно утилизировали

В Италии завершен демонтаж и утилизация круизного лайнера Costa Concordia, затонувшего в январе 2012 года.

Об этом сообщает "Морская Правда".

В июле 2014 года круизное судно было отбуксировано в Геную для демонтажа и утилизации.

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В ходе проекта по демонтажу и утилизции на объектах в Италии было переработано около 53 000 тонн материалов. Более 350 рабочих работали почти круглосуточно, чтобы демонтировать судно безопасным для окружающей среды способом.

Напомним, капитан Costa Concordia, Франческо Скеттино, был приговорен к 16 годам лишения свободы за непосредственное участие в кораблекрушении, в результате которого погибло 32 человека. Тюремный срок капитана начался в мае прошлого года.