Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Утонувшую Costa Concordia окончательно утилизировали

Утонувшую Costa Concordia окончательно утилизировали

Утонувшую Costa Concordia окончательно утилизировали
Фото из открытых источников

Судно демонтировали безопасным для окружающей среды способом

14.07.17 187
100

В Италии завершен демонтаж и утилизация круизного лайнера Costa Concordia, затонувшего в январе 2012 года.

Об этом сообщает "Морская Правда".

В июле 2014 года круизное судно было отбуксировано в Геную для демонтажа и утилизации.

В ходе проекта по демонтажу и утилизции на объектах в Италии было переработано около 53 000 тонн материалов. Более 350 рабочих работали почти круглосуточно, чтобы демонтировать судно безопасным для окружающей среды способом.

Напомним, капитан Costa Concordia, Франческо Скеттино, был приговорен к 16 годам лишения свободы за непосредственное участие в кораблекрушении, в результате которого погибло 32 человека. Тюремный срок капитана начался в мае прошлого года.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Колумбии затонул пассажирский корабльТанкер с 7 тыс. тонн дизельного топлива горит в Рижском заливеГПУ подает в суд за поломку флагмана украинского военного флота

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2839
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 6677
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 23780
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 3674
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 1661
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 2753
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 1409
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 4846
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1400
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 2579
  1. Три депутата ни разу не голосовали в течение сессии Рады 3469 / 3871
  2. Добкин сдал два паспорта, обещал сдать еще один 3212 / 3896
  3. Климкин рассказал, почему Украина не пошла на введение визового режима с РФ 2419 / 2699
  4. Холодное лето 2017-го. Как избежать коммунального коллапса в Киеве 2409 / 2620
  5. Боевики в Донбассе стреляют новейшими российскими пулями, которые пробивают даже броню 2057 / 2339
  6. На украинском полиграфкомбинате напечатали 6 млн высококачественных долларов 1722 / 1977
  7. Хотите войти в ад, не жалуйтесь на темноту. Почему Трампу светит импичмент, а Китай похож на Третий рейх 1670 / 1962
  8. Казнить, нельзя помиловать. Как Рада лишала неприкосновенности Михаила Добкина 1251 / 2849
  9. С завтрашнего дня дорожает проезд в коммунальном транспорте Киева 1204 / 1316
  10. Силовики пришли в редакцию "Вестей" 1120 / 1201
  1. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 9 / 1794
  2. Сезон свадеб: невесты едут за платьями в село Волока 8 / 9937
  3. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 8 / 5300
  4. Три депутата ни разу не голосовали в течение сессии Рады 8 / 3871
  5. Хотите войти в ад, не жалуйтесь на темноту. Почему Трампу светит импичмент, а Китай похож на Третий рейх 7 / 1962
  6. Штраф за браконьерство увеличен в четыре раза 6 / 1224
  7. На украинском полиграфкомбинате напечатали 6 млн высококачественных долларов 6 / 1977
  8. Украина – в десятке стран с самым физически активным населением 5 / 635
  9. Боевики в Донбассе стреляют новейшими российскими пулями, которые пробивают даже броню 5 / 2339
  10. Охранная фирма Клименко предлагает "любые" деньги за возврат документов, - Матиос 4 / 1175
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.