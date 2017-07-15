Ликвидирован лидер ИГИЛ в Афганистане, – Пентагон

В Афганистане убили лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Сайеда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны США в Twitter.
"Во время рейда были убиты и другие члены "Исламского государства", что значительно подорвало планы группировки по расширению своего присутствия в Афганистане", - говорится в сообщении.
Боевики "Исламского государства" избрали Абу Сайеда лидером этой группировки в Афганистане весной этого года.
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USFOR-A killed the leader of ISIS-K, Abu Sayed, on July 11th. Full DoD statement: https://t.co/qD3sVYTUBb pic.twitter.com/VwVTqJF1R0— USForces Afghanistan (@USFOR_A) 14 июля 2017 г.