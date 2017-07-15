Российские хакеры попытались взломать систему энергоснабжения Ирландии, – СМИ

Поддерживаемые правительством РФ хакеры пытались атаковать систему энергоснабжения Ирландии и Северной Ирландии. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственные источники, передает Европейская правда.

Издание узнало, что в прошлом месяце хакеры атаковали энергетический сектор Ирландии и пытались проникнуть в системы управления. Это также позволило бы им сломать часть сети Северной Ирландии.

Хакеры направили письма, предназначенные для обмана сотрудников Ирландского совета по поставке электроэнергии, содержащие вредоносное программное обеспечение. Такие письма были направлены инженерам, которые имеют доступ к системам управления.

Признаков нарушения работы сети обнаружено не было, однако аналитики по вопросам безопасности, которые следят за киберактивностью РФ утверждают, что хакеры могли похитить информацию, в частности, пароли.

Аналитики считают, что подобная тактика могла быть применена и к британским компаниям.