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Главная » Мир » Генсек НАТО отдал должное турецкому народу

Генсек НАТО отдал должное турецкому народу

Генсек НАТО отдал должное турецкому народу
Йенс Столтенберг / Фото: AFP

"Любое намерение уничтожить демократию в какой - либо из стран-союзников НАТО неприемлемо"

15.07.17 79
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг по случаю годовщины попытки переворота в Турции заявил, что любое намерение уничтожить демократию в какой - либо из стран-союзников НАТО неприемлемо.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на официальный сайт НАТО.

Генсек напомнил, что сразу после попытки переворота он решительно осудил ее и выразил солидарность с Турцией.

"Я до сих пор помню, как был поражен разрушениями, которые нанесли бомбардировки мятежников", - отметил Столтенберг.

Он также добавил: "Используя эту возможность я отдаю дань памяти тем, кто потерял жизнь в критические времена попытки переворота и отдаю должное турецкому народу, который выступил против этого отвратительного акта в защиту избранного правительства и демократических институтов".

Напомним, в ночь на 16 июля прошлого года военные Турции предприняли попытку переворота. В Стамбуле и Анкаре происходили авианалеты, на улицу были выведены танки. 20 июля президент Эрдоган ввел чрезвычайное положение на три месяца для "нейтрализации угроз", связанных с военным мятежом. После этого действие режима ЧП неоднократно продлевалось. 

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