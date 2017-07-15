В лондонском метро больше не будет "леди и джентльменов"

Пассажиры лондонского метро больше не услышат привычного приветствия-обращения "леди и джентельмены". Скоро к ним начнут обращаться гендерно нейтральным приветствием.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.
Так решило Транспортное управление Лондона, которое приказало сотрудникам столичной подземки обращаться к пассажирам гендерно нейтральной фразой "всем Привет" вместо "Леди и джентльмены". Все голосовые оповещения с "некорректными обращениями" впоследствии также перезапишут.
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Изменения введут из-за недовольства местных ЛГБТ-активистов, которые в течение нескольких месяцев требовали сменить "устаревший язык", на котором общаются сотрудники городского общественного транспорта.
Такую просьбу активистов поддержал и мэр Лондона Садыка Хан.
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