Мимоза в России официально признана наркотиком

Правительство России дополнило на 12 пунктов перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, запрещенных или подлежащих контролю на всей территории страны.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина РФ.



Документ подготовлен МВД России для исполнения программы "Противодействие незаконному обороту наркотиков".



В постановлении отмечается, что в ряде стран, таких как Финляндия, Швеция, Эстония, в перечень наркотических средств были внесены 12 веществ, которые не были учтены в таком же российском списке. При этом в последнее время в различных российских регионах появились психоактивные вещества с торговым названием U-47700, употребление которых уже привело к ряду сильнейших отравлений и даже летальных исходов.

Кроме этого, в Интернете зафиксировано активное распространение высушенных частей растения "мимоза хостилис", которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин, а также его семян.



"Растение "мимоза хостилис" включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в России", — говорится в документе.

Напомним, британские медики предложили лечить алкоголизм с помощью "экстази".