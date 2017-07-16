На суше и на море. Топ-10 затерянных городов, которые были найдены благодаря легендам

Марк Оливер, блогер и корреспондент Listverse, сомневается в том, что нам удастся обнаружить Эльдорадо, Атлантиду или страну Шангри-Ла. Причина проста — их никогда не существовало. Эти географические объекты — плод воображения и попытка представить пределы возможностей человеческой цивилизации. "Но есть и реальные населённые пункты, чьи истории ничем не уступают вымышленным городам", — уверяет Оливер.

Легенды о городах, стёртых с лица земли подобно Атлантиде, передавались из уст в уста на протяжении сотен лет. Со временем люди уже не знали, насколько правдивы эти истории. "Даже самые невероятные легенды могут оказаться правдой", — утверждает корреспондент Listverse. В его подборке — десять затерянных городов, рассказы о которых долго считались мифами.

Гелика — город с судьбой Атлантиды

"Атлантида была не единственным греческим городом, который, согласно легенде, ушёл под воду", — напоминает Оливер. Стены Гелики постигла та же участь. История этого города точь-в-точь напоминает басни об Атлантиде.

Согласно древнегреческим мифам, Гелику уничтожил разгневанный Посейдон. Однажды местные жители изгнали из города племя ионийцев, верных почитателей этого морского божества. Узнав об этом, Посейдон разозлился и за одну ночь опустил населённый пункт под воду.

История о Гелике, разрушенной в 373 году до н.э., на протяжении многих веков считалась не более чем красивой притчей. В конце 1980-х два археолога задались целью отыскать этот город. Поиски длились около десяти лет, пока не увенчались успехом. Оказалось, что мифический город Гелика похоронен под землёй.

Учёные обнаружили, что катастрофа, погубившая город, произошла не по вине Посейдона. Хотя на первый взгляд могло показаться, что это его почерк: твёрдая почва под ногами у несчастных греков действительно превратилась в жижу. Настоящая причина трагедии — землетрясение. Город рухнул в подземное озеро, образовавшееся из-за сильных вибраций.

Дварака — дом Кришны

Для любого индуиста Дварака — самый святой город на земле. Это древний дом бога Кришны, жившего на Земле 5 тыс. лет назад. Божий архитектор строил Двараку по личной заявке Кришны, якобы потребовавшего себе город из кристаллов, серебра и изумрудов. Кроме того, заказчик распорядился построить 16 108 дворцов — по одному на каждую из своих королев. Согласно легенде, дивный город был разрушен во время великого сражения между Кришной и царём Сальвой, уничтожившим архитектурное чудо энергетическими взрывами.

"Услышав такую легенду, вряд ли вы станете искать в ней хоть каплю правды", — пишет Оливер. Однако выяснив предположительное расположение мифического города, упрямые археологи занялись поисками — подводными. Исследовательская группа действительно обнаружила город, который подходил под описание дома Кришны. Конечно, 16 108 серебряных дворцов, как и других сказочных элементов, учёные там не обнаружили. Однако в остальном всё сходилось — перед ними открылся крупный древний город с планировкой Двараки, описания которой дошло до наших дней.

Великий Зимбабве — средневековый замок в Африке

На заре XVI века португальские исследователи территории, принадлежащей современному Зимбабве, стали сообщать, что слышали от местного населения о каком-то африканском замке. Туземцы рассказывали о некой каменной крепости, возвышавшейся над деревьями. Местные жители называли ее "Симбао", но не знали, кто её построил. Один из исследователей отметил: "Когда и кем были созданы эти здания, неизвестно, поскольку люди в то время не умели писать. Они утверждают, что эти строения — дело рук дьявола, потому что люди не умеют сооружать такое".

На протяжении веков европейцы думали, что Симбао — выдумка суеверных коренных жителей. Позже, в XIX веке, исследователи всё же обнаружили легендарный массивный замок с 11-метровыми каменными стенами. В 900 году н.э. эту крепость построила исчезнувшая африканская цивилизация. Внутри комплекса были найдены реликвии со всего мира: старинные арабские монеты, персидская керамика и даже артефакты времён китайской династии Мин. Видимо, обитатели африканского замка активно торговали с другими странами, в том числе с Китаем.

Ксанаду — дворец Хублай-хана

Вернувшись из Поднебесной, путешественник Марко Поло не уставал описывать могущественную империю Хублай-хана. Самое сильное впечатление на гостя произвёл Ксанаду — мраморный дворец великого хана, окружённый огромным парком, битком набитым фонтанами, реками и дикими животными. По его словам, на территории Ксанаду хан содержал 10 тыс. белых лошадей в золотом дворце, охраняемом драконами. "Одним словом, это был рай на земле, единственный и неповторимый", — поясняет Оливер.

В 1369 году, задолго до того, как путешествия в Азию стали обыденным делом, легендарный китайский дворец был разрушен армией Мин. Многие европейцы так и не сумели разделить восторг путешественника Поло. Шли столетия, Ксанаду превратился в легенду. О нём упоминалось лишь в художественной литературе. Новость о том, что археологи обнаружили остатки этого дворца, вызвала настоящий фурор. Оказалось, что в своё время этот дворец действительно был прекрасен и величественен. Жилище хана был вдвое большим, чем вашингтонский Белый дом. Дворец действительно был окружён огромным парком, в котором, как утверждают эксперты, когда-то находился зверинец с дикими животными со всего мира.

Как и описывал Марко Поло, в каждой части дворца были предусмотрены загоны для лошадей. Более того, рядом с ними действительно сидели жёлтые драконы — покрашенные статуи, закреплённые на столбах.

Сигирия — восьмое чудо света

В V веке н.э. Касапа, король Шри-Ланки, построил на вершине 200-метровой скалы дворец. Согласно легендам, это был один из самых невероятных замков в мире. Чтобы попасть внутрь, гостю нужно было подняться по длинной лестнице, которая вела в рот гигантского льва, созданного из кирпича и гипса.

Мифы гласят, что жизнью в чудесном дворце король Касапа наслаждался недолго. Строительство завершилось, и почти сразу после этого на Сигирию напал Могаллана, брат короля. Армия Касапы покинула дворец, испугавшись за свою жизнь, а его жёны разбились насмерть, спрыгнув со скалы.

Сигирию захватили, но не разрушили, сохранив её как памятник самовлюблённому королю-завоевателю. Какое-то время крепость использовали в качестве форпоста, затем ненадолго передали буддийскому монастырю. Вскоре о некогда важном здании забыли.

Когда европейские археологи подробнее ознакомились с этой историей, они узнали, что замок действительно существует. Ворота в виде головы льва тоже не были выдумкой. Реальный интерьер здания оказался круче того, что описывалось в легендах. К примеру, в замке есть гладкий белый парапет, который служил зеркалом, позволяя правителю любоваться собой во время прогулки по дворцу.

ЮНЕСКО объявила Сигирию восьмым чудом света. Теперь дворец пользуется необычайной популярностью среди туристов.

Лептис-Магна — римский город, погребённый в песке

Крупный римский город в Ливии, выполнявший когда-то роль перевалочного пункта и центра торговли, во время бури был полностью засыпан песком. Именно здесь, в городе Лептис-Магна, появился на свет римский император Септимий Север. Этот правитель превратил малую родину в мегаполис и одну из важнейших точек на карте империи. Когда же Рим пришёл в упадок, Лептис-Магна тоже стал увядать. Он был разграблен налётчиками, позже его почти полностью разрушили арабы. Брошенные руины никто не восстанавливал. Позже их накрыли дрейфующие пески, и о Лептис-Магне перестали вспоминать.

Под песчаными дюнами город прятался 1200 лет. Археологи раскопали его в XIX веке. "В этот раз в руки учёных попало нечто большее, чем пара надбитых кувшинов, ведь благодаря песку город очень хорошо сохранился", — отмечает Оливер.

Уцелели амфитеатр, ванны, базилика и даже цирк. Все здания выглядят так, словно их только что построили. В конце концов, затерянный город — это всего лишь город, о котором забыли. Он не обязан быть запущенным.

Винланд — край изобилия, принадлежавший викингам

В 1073 году н. э. немецкий священник Адам Бременский связался с датским королём Свеном Эстридсоном, чтобы сообщить ему важную весть: викинги переплыли Атлантический океан и нашли далёкую плодотворную землю. Преподобный отец называл её Винланд, потому что "виноградники растут там, не нуждаясь в каком-либо уходе".

Немецкий священник был не единственным, кто распространял эту историю. Поколения викингов пересказывали потомкам сказки о чудесной земле, добравшись до которой викинги вступили в схватку с местным населением. Коренных жителей легенды называли скрайлингерами. Утверждалось, что противники европейцев носили белые одежды и жили в пещерах. Воевали они длинными копьями.

На протяжении веков Винланд считался одним из скандинавских мифов. Ничего не изменилось даже после того, как испанцы открыли Америку. И только в 1960-х годах выяснилось, что это была правда. На острове Ньюфаундленд, в Л’Анс-о-Медоуз, археологи обнаружили руины поселения викингов, датируемые XI веком.

Гераклион — затонувший египетский город

Гераклион мелькает почти в каждом древнегреческом мифе. Именно с него началось африканское путешествие Геракла. Именно там Парис и Елена скрывались от Менелая до начала Троянской войны. Но современные историки абсолютно не представляли, где это всё происходило.

Оказалось, что один из важнейших египетских портов неслучайно попал в список затерянных мест. Примерно 2200 лет назад Гераклион стал жертвой землетрясения или цунами и затонул.

На заре 2000-х дайверы заметили у египетских берегов камень странной формы. Попытавшись достать его из-под воды, они обнаружили, что нашли обломок какой-то античной статуи. Дайверы нырнули глубже, чтобы посмотреть, нет ли на дне ещё чего-то необычного. Вскоре водолазы нашли целые статуи, украшения и даже затонувшие руины древнего египетского храма.

Огромная часть города была занесена илом. Тем не менее ныряльщики сумели найти огромные стелы, на которых иероглифами были расписаны правила налогообложения в Египте. Кроме того, дайверы увидели статуи древних египетских богов в полный рост.

Сьюдад-Пердида — затерянный город в Колумбии

Около 1300 лет назад древний народ тайрона построил в горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта невероятный прекрасный город. По преданиям, сам бог тайрона приказал людям строить на вершине горы, так как покровитель хотел, чтобы его народ жил ближе к звёздам.

Город процветал около 700– 800 лет, пока в Америку не прибыли испанские конкистадоры. Хотя захватчики до этого города так и не добрались, местных жителей уничтожили инфекционные болезни, завезённые европейцами. Когда последние жители погибли, город так и остался без присмотра, а целая цивилизация была забыта на сотни лет.

Сьюдад-Пердида был обнаружен только в 1970-х, когда на него наткнулась группа бандитов, пробивавшихся сквозь джунгли. Совершенно случайно они оказались в древнем заросшем городе, полном золотых украшений и нефритовых статуэток.

Преступники разворовали город. Они унесли с собой всё что смогли, после чего продали артефакты на чёрном рынке. Это привлекло внимание археологов. Вскоре учёные отыскали место, известное как "Затерянный город", который 500 лет пребывал в забвении.

Сьюдад-Бланка — Город Бога Обезьян

В погоне за золотом конкистадор Эрнан Кортес услышал рассказы о величайшем городе, спрятанном от сторонних глаз в джунглях Гондураса. Одни называли его Белым Городом, другие — Городом Бога Обезьян. И все как один уверяли: того, кто туда попадёт, ждёт немыслимое богатство.

Кортес так и не нашёл его. Но легенда никуда не исчезла. Американский лётчик Чарльз Линдберг утверждал, что видел этот город во время одного из перелётов. Появились слухи, что пилот знает, где находится Сьюдад-Бланка, но по какой-то причине не хочет рассказывать об этом другим. А затем археологи его нашли. Группа исследователей отправилась по маршруту, указанному одним из сумасшедших, который клялся, что уже бывал в этом городе. Ко всеобщему удивлению, они действительно нашли в дождливом лесу пирамиду, построенную народом, исчезнувшим тысячу лет назад. Внутри были найдены каменные скульптуры и впечатляющая архитектура, которые по стандартам соседних племён были признаками невероятного богатства и могущества.

По материалам: Listverse

Перевод Анны Синящик