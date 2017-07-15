В Финляндии запретили "вежливых зеленых человечков"

В субботу, 15 июля, в Финляндии вступили в силу изменения к законам о территориальном наблюдении и к уголовному законодательству в отношении военных без знаков распознавания.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Yle.

Под военными без знаков распознавания имеются в виду военные, действующие или прямо в интересах иностранного государства, или от его имени, или с согласия этого государства.

Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд и пребывание в стране. Нарушение запрета будет наказываться согласно Уголовного кодекса.

"Таких военных называют "зелёными человечками". Термин отсылает к зеленой форме в российской армии. Одетые в зеленую форму военные без опознавательных знаков использовались в Украине, а также во время аннексии Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, журнал с "российским" Крымом изъят финскими властями.