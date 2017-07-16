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Главная » Мир » Во время празднования Дня взятия Бастилии французы сожгли почти 900 машин

Во время празднования Дня взятия Бастилии французы сожгли почти 900 машин

Во время празднования Дня взятия Бастилии французы сожгли почти 900 машин
Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

13 полицейских и военнослужащих получили ранения

16.07.17 107
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Во время празднования Дня взятия Бастилии 13 и 14 июля в ряде городов Франции прокатилась волна беспорядков. Об этом заявило министерство внутренних дел Франции, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Хулиганы подожгли около 897 автомобилей, 13 полицейских и военнослужащих получили ранения.

Особенно активно хулиганы действовали в Париже и Севране. В результате столкновений были задержаны 368 человек.

В министерстве отметили, что серьезных последствий беспорядков удалось избежать благодаря мобилизации правоохранителей.

День взятия Бастилии во Франции традиционно проходит неспокойно. В прошлом году вандалы подожгли 855 автомобилей, полиция задержала более полутысячи человек.

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