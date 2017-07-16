Во время празднования Дня взятия Бастилии французы сожгли почти 900 машин

Во время празднования Дня взятия Бастилии 13 и 14 июля в ряде городов Франции прокатилась волна беспорядков. Об этом заявило министерство внутренних дел Франции, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
Хулиганы подожгли около 897 автомобилей, 13 полицейских и военнослужащих получили ранения.
Особенно активно хулиганы действовали в Париже и Севране. В результате столкновений были задержаны 368 человек.
В министерстве отметили, что серьезных последствий беспорядков удалось избежать благодаря мобилизации правоохранителей.
День взятия Бастилии во Франции традиционно проходит неспокойно. В прошлом году вандалы подожгли 855 автомобилей, полиция задержала более полутысячи человек.