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Главная » Мир » Трамп может изменить решение о Парижском климатическом соглашении, – Макрон

Трамп может изменить решение о Парижском климатическом соглашении, – Макрон

Трамп может изменить решение о Парижском климатическом соглашении, – Макрон
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп / Фото: Getty Images

Президент США будет думать об этом в ближайшие месяцы

16.07.17 36
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Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что его американский коллега Дональд Трамп поменяет свое решение о Парижском климатическом соглашении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche, передает Европейская правда.

"Трамп сказал мне, что он попытается найти решение данного вопроса в ближайшие месяцы, — сказал Макрон по итогам встречи с американским президентом. – Мы обсудили детали того, что может побудить его вернуться к Парижскому соглашению".

Напомним, Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня.

Он считает, что соглашение мягкое по отношению к ведущим загрязнителям, таким как Китай и Индия, но ставит под угрозу промышленность США. При этом он заявил, что намерен договариваться о новых условиях сделки.

Мировые лидеры осудили это решение. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США повернулись к миру спиной.

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