Трамп может изменить решение о Парижском климатическом соглашении, – Макрон

Президент США будет думать об этом в ближайшие месяцы

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что его американский коллега Дональд Трамп поменяет свое решение о Парижском климатическом соглашении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche, передает Европейская правда.

"Трамп сказал мне, что он попытается найти решение данного вопроса в ближайшие месяцы, — сказал Макрон по итогам встречи с американским президентом. – Мы обсудили детали того, что может побудить его вернуться к Парижскому соглашению".

Напомним, Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня.

Он считает, что соглашение мягкое по отношению к ведущим загрязнителям, таким как Китай и Индия, но ставит под угрозу промышленность США. При этом он заявил, что намерен договариваться о новых условиях сделки.

Мировые лидеры осудили это решение. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США повернулись к миру спиной.