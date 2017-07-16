У Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки (ВМС США) на вооружении появился новейший ракетный истребитель эсминец John Finn. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Мы верим в достижение мира с помощью силы – умной силы, поддерживаемой сильной властью. Появление этого корабля говорит нашим друзьям и противникам, что мы очень серьезно относимся к этой территории", – глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис.

John Finn – первый корабль в распоряжении ВМС США, обладающий системой Aegis Baseline 9, которая позволяет ему одновременно проводить противовоздушную и противоракетную оборону, выполняя оборонные функции и функции нападения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американцы вместе с индийцами и японцами проведут крупнейшие военные учения

Судно спустили на воду в Перл-Харборе. Корабль был назван в честь моряка Джона Финна, который защищал базу Перл-Харбор в ходе нападения японцев 7 декабря 1941 года. Раненый более 20 раз, он продолжал сражаться до тех пор, пока атаки не закончились. Финн умер в 2010 году в возрасте 100 лет.