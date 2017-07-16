В Турции перевернулся автобус с детьми танцевального ансамбля из Грузии

В Турции перевернулся автобус с участниками детского ансамбля из Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Imedi News.

"В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В аварию попал автобус, перевозивший 36 участников детского танцевального ансамбля из Грузии "Лампари". Все они получили травмы", - говорится в сообщении.

Пострадавшие не могут точно назвать причину аварии, поскольку во время инцидента пассажиры спали. ДТП произошло на трассе в провинции Трабзон.

По словам вице-консула Грузии, пострадавшие были распределены в четыре клиники.

Водитель утверждает, что причиной ДТП стала выехавшая ему навстречу машина, которую автобус попытался объехать.