Трамп добился исторически рекордной нелюбви граждан США к своему президенту

За полгода правления Дональд Трамп имеет самый низкий рейтинг поддержки среди всех президентов США за последние 70 лет. Об этом свидетельствуют опубликованные 16 июля данные совместного опроса, подготовленного ABC News и The Washington Post, сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.
Только 36% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента, в то время как 58% респондентов не удовлетворены его работой.
Таким образом уровень поддержки Трампа опустился еще на 6 пунктов по сравнению с рейтингом, подготовленным к его 100 дням президентства.
Почти столь же низкими показатели одобрения (39%) после полугодового пребывания на посту были у президента Джеральда Форда в феврале 1975 года.
Показатели президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего за полгода работы были на уровне 59%.
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Кроме того, 60% опрошенных считают, что Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США, а 67% убеждены, что команда Трампа помогала ей в этом.