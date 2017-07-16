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Главная » Мир » Трамп добился исторически рекордной нелюбви граждан США к своему президенту

Трамп добился исторически рекордной нелюбви граждан США к своему президенту

Трамп добился исторически рекордной нелюбви граждан США к своему президенту
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Уровень поддержки Трампа опустился еще на 6 пунктов по сравнению с рейтингом, подготовленным к его 100 дням президентства

16.07.17 175
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За полгода правления Дональд Трамп имеет самый низкий рейтинг поддержки среди всех президентов США за последние 70 лет. Об этом свидетельствуют опубликованные 16 июля данные совместного опроса, подготовленного ABC News и The Washington Post, сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Только 36% американцев одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента, в то время как 58% респондентов не удовлетворены его работой.

Таким образом уровень поддержки Трампа опустился еще на 6 пунктов по сравнению с рейтингом, подготовленным к его 100 дням президентства.

Почти столь же низкими показатели одобрения (39%) после полугодового пребывания на посту были у президента Джеральда Форда в феврале 1975 года.
Показатели президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего за полгода работы были на уровне 59%.

Кроме того, 60% опрошенных считают, что Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США, а 67% убеждены, что команда Трампа помогала ей в этом.

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