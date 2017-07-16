Очередные переговоры в Женеве по Сирии провалились, – ООН

Посредники переговоров надеются, что в сентябре стороны конфликта согласятся хотя бы вместе сесть за один стол

Очередная попытка добиться прекращения войны в Сирии закончилась безрезультатно, поскольку последний, уже седьмой, раунд переговоров в Женеве под эгидой ООН не принес ожидаемого прорыва. Об этом 15 июля сообщил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, передает Deutsche Welle.

Cпецпредставитель ООН выразил надежду на то, что в следующем раунде диалога, запланированном на сентябрь, стороны конфликта согласятся хотя бы вместе сесть за один стол. До сих пор представители правительства Сирии и повстанцев общались друг с другом в Женеве через посредников.

По словам де Мистуры, делегация президента Сирии Башара Асада не проявила ни малейшей готовности вести переговоры о переходном этапе.

В то же время главная оппозиционная группа в Сирии - "Верховный переговорный комитет" добивается обсуждения политического переходного процесса и тем самым вопроса о прекращении правления Асада.