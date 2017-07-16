В Сербии полиция за день задержала 360 членов преступных группировок

Масштабная спецоперация проводилась в 27 городах и муниципалитетах страны

Сербские правоохранители провели масштабную спецоперацию "Арес", в ходе которой задержали 360 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений. Об этом сообщил глава МВД Сербии Небойша Стефанович, передает Европейская правда со ссылкой на B92.

Спецоперация "Арес" была проведена в 27 городах и муниципалитетах Сербии.

Задержанных обвиняют в незаконном производстве и обороте наркотиков, покушении на убийство, изнасилованиях и насилии, вымогательстве, пытках, похищениях, грабежах и других преступлениях. Против 202 человек возбуждены уголовные дела.

Кроме того, правоохранители конфисковали 167 кг наркотиков - кокаина, героина, гашиша, марихуаны и экстази, а также обнаружили три лаборатории по производству марихуаны.

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Полиция нашла большое количество оружия: четыре автомата, 29 винтовок, 30 пистолетов, один килограмм взрывчатки, шесть гранат и более три тысячи единиц боеприпасов.

Также была изъята крупная сумма денег, 19 автомобилей, а также компьютеры и 150 гигабайт порнографических материалов с участием детей.

Полиция в течение месяцев следила за несколькими преступными группами, которые были исполнителями "различных задач".