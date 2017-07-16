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Ушла из жизни автор "Анжелики"

Ушла из жизни автор "Анжелики"
Анн Голон / Фото: Getty Images

Симона Шанже более известна под псевдонимом Анн Голон

16.07.17 13
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Во французском Версале в возрасте 95 лет ушла из жизни писательница Симона Шанже, более известная под псевдонимом Анн Голон.

Об этом сообщила ее дочь Надин Голубинова, сообщает 24tv.ua со ссылкой на AFP.

По словам Голубиновой, автор серии книг об Анжелике умерла еще в пятницу, 14 июля. Причиной смерти оказался перитонит, с осложнениями которого она боролось долгое время. Несмотря на это, была довольно активной и принимала участие в различных мероприятиях: к примеру, провела автограф-сессию в апреле и дала свое последнее интервью в мае.

Анн Голон известна благодаря романам об авантюристке XVII века Анжелике, которые были очень популярны в бывшем СССР. Всего вместе с мужем Всеволодом Голубиновым, который писал под псевдонимом Серж Голон, она создала 13 романов. Первый, "Анжелика – маркиза ангелов", вышел в 1957 году, а последняя книга саги ("Анжелика и Королевство Франции") увидела свет в 2009 году.

Романы об Анжелике переведены на 30 языков, по мотивам этих произведений было снято 6 фильмов ("Анжелика – маркиза ангелов" в 1964-м и римейк 2013 года, "Великолепная Анжелика", "Анжелика и король", "Неукротимая Анжелика", "Анжелика и султан"). В пяти из них, за исключением римейка, главную роль исполнила французская актриса Мишель Мерсье. В последней киноленте, вышедшей на экраны в 2013 году, героиню сыграла Нора Арнезедер.

Правда, сама Голон считала, что экранизации и переводы искажают и неправильно передают характер Анжелики, которая "боролось в любви со свободой".

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