Уволенный Трампом директор ФБР пишет мемуары

Гонорар за еще не написанную книгу может составить десятки миллионов долларов

Бывший директор ФБР Джеймс Коми пишет книгу о своем опыте работы на госслужбе. По словам литературного агента Коми, книга будет посвящена самым интересным и трудным моментам его карьеры, включая расследование скандалов вокруг переписки Клинтон и вмешательства России в выборы в США.

Об этом сообщает DW.

В прошедшие дни Коми встретился в Нью-Йорке с редакторами и издателями, а на будущей неделе издательства смогут приобрести на аукционе право на издание книги, сообщил Мэтт Лэтимер, сотрудник литературного агентства Javelin. По его словам, крупные издательства проявили живой интерес к еще не написанной книге.

Сразу после внезапного увольнения Коми с поста директора ФБР президентом Дональдом Трампом появились слухи о том, что он подумывает написать мемуары. Американские СМИ тогда сообщали, что гонорар за книгу мог бы составить десятки миллионов долларов.

Книга Коми не будет классическими мемуарами, повествующими обо всей его жизни, а скорее будет посвящена принципам, которыми он руководствовался в самые трудные моменты карьеры, сообщает The New York Times.

Среди прочего, речь в ней пойдет о расследовании, связанном с использованием Хиллари Клинтон ее личной электронной почты для служебной переписки, а также о сложных отношениях Коми с президентом Дональдом Трампом в связи с расследованием ФБР предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США.

"Это будет книга о лидерстве и поиске правды, извлеченных уроках и опыте, который он набрал за время карьеры, в том числе, опыте, полученном от взаимоотношений с администрацией Трампа", - рассказал изданию Лэтимер. По его словам, книга будет соответствовать ожиданиям более "этичного" лидерства в США.

Мемуары Коми перед выходом в свет пройдут стандартную проверку органами юстиции и правительством, чтобы удостовериться, что в них нет секретной информации. Несмотря на это, как отмечает нью-йоркская газета, книга, вероятно, будет содержать неизвестные до сих пор детали сложных отношений Коми и Трампа, поскольку автор мемуаров известен как человек, прилежно записывающий все, что с ним происходит.

Напомним, 10 мая появилась информация, что президент США Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР.