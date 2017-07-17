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Главная » Мир » Винни Пух в Китае стал персоной нон-грата, - СМИ

Винни Пух в Китае стал персоной нон-грата, - СМИ

Винни Пух в Китае стал персоной нон-грата, - СМИ
Фото из открытых источников

Причина - якобы, в схожести с Си Цзиньпином

17.07.17 124
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Герой диснеевского мультфильма Винни Пух стал персоной нон грата в Китае — в минувшие выходные из социальных сетей пропали все изображения и гифки с медвежонком. Роковым для него стало внешнее сходство с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Financial Times.

Официальных объяснений по поводу произошедшего не последовало, однако, как полагает издание, этот очередной  шаг в ужесточении цензуры перед осенним съездом Коммунистической партии Китая, на котором ожидается ряд важных перестановок в руководстве.

 Один из экспертов сообщил газете, что ему известно о случаях, когда за критику Си Цзиньпина в соцсетях арестовывали авторов комментариев. "Винни Пух — лишь часть общего тренда", — добавил он.

 Сейчас попытки написать по-китайски "Винни Пух" в соцсети Weibo заканчиваются появлением предупреждения "незаконный контент".

Напомним, китайские ученые клонировали собаку.

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