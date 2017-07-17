Винни Пух в Китае стал персоной нон-грата, - СМИ

Герой диснеевского мультфильма Винни Пух стал персоной нон грата в Китае — в минувшие выходные из социальных сетей пропали все изображения и гифки с медвежонком. Роковым для него стало внешнее сходство с председателем КНР Си Цзиньпином.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Financial Times.
Официальных объяснений по поводу произошедшего не последовало, однако, как полагает издание, этот очередной шаг в ужесточении цензуры перед осенним съездом Коммунистической партии Китая, на котором ожидается ряд важных перестановок в руководстве.
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Один из экспертов сообщил газете, что ему известно о случаях, когда за критику Си Цзиньпина в соцсетях арестовывали авторов комментариев. "Винни Пух — лишь часть общего тренда", — добавил он.
Сейчас попытки написать по-китайски "Винни Пух" в соцсети Weibo заканчиваются появлением предупреждения "незаконный контент".
Напомним, китайские ученые клонировали собаку.