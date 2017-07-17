Винни Пух в Китае стал персоной нон-грата, - СМИ

Герой диснеевского мультфильма Винни Пух стал персоной нон грата в Китае — в минувшие выходные из социальных сетей пропали все изображения и гифки с медвежонком. Роковым для него стало внешнее сходство с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Financial Times.