В Голландии откроют живой мемориал, погибшим в авиакатастрофе МН17

В память о погибших было высажено 298 деревьев

В Нидерландах родственники жертв авиакатастрофы малайзийского Боинга МН17 откроют мемориал, посвященный их близким.

Инициаторы открытия памятного места называют его "живым мемориалом", сообщает "Радио Свобода".

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В память о погибших было высажено 298 деревьев, по количеству жертв авиакатастрофы. Деревья будут окружены подсолнухами, которые расцветают в июле.

Мемориал будет в парке Вийфгуйзен вблизи аэропорта Схипхол в Амстердаме.

Напомним, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании "Malaysia Airlines", выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в районе села Грабово Донецкой области (расположен на территории, оккупированной террористами "ДНР"). Погибли все 298 человек, находившихся на его борту: 283 пассажиров и 15 членов экипажа.