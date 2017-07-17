В Голландии откроют живой мемориал, погибшим в авиакатастрофе МН17

В Нидерландах родственники жертв авиакатастрофы малайзийского Боинга МН17 откроют мемориал, посвященный их близким.
Инициаторы открытия памятного места называют его "живым мемориалом", сообщает "Радио Свобода".
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В память о погибших было высажено 298 деревьев, по количеству жертв авиакатастрофы. Деревья будут окружены подсолнухами, которые расцветают в июле.
Мемориал будет в парке Вийфгуйзен вблизи аэропорта Схипхол в Амстердаме.
Напомним, авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании "Malaysia Airlines", выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в районе села Грабово Донецкой области (расположен на территории, оккупированной террористами "ДНР"). Погибли все 298 человек, находившихся на его борту: 283 пассажиров и 15 членов экипажа.