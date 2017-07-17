Лондон и Брюссель начинают первый раунд переговоров по Brexit

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сегодня, 17 июля, встретится с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и это станет официальным началом первого раунда переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза (ЕС).

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Мы заложили хорошее начало в прошлом месяце, и на этой неделе начинаются реальные переговоры. Защита прав всех наших граждан является первоочередной задачей для меня в этом раунде, и это то, в чем мы должны достичь реального прогресса", - сказал Дэвис.

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Переговорные группы сосредоточатся на трех направлениях: права граждан; требования ЕС о выплате Великобританией около 60 миллиардов евро для покрытия текущих бюджетных обязательств ЕС; другие торговые вопросы, например, что произойдет с британскими товарами в магазинах ЕС после Brexit.

Группа, возглавляемая лично Дэвисом и Барнье, сосредоточится на устранении проблем в Северной Ирландии, когда новая граница ЕС отделит британский регион от Ирландии. В этом вопросе необходима ясность относительно будущих торговых отношений.

Первый раунд переговоров продлится четыре дня, после чего ожидается пресс-конференция с информацией о первых результатах.

Напомним, Мэй предложила гражданам ЕС после Brexit статус поселенца.