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Главная » Мир » Посольство России в Дамаске обстреляли из минометов

Посольство России в Дамаске обстреляли из минометов

Посольство России в Дамаске обстреляли из минометов
Фото: ТАСС

Ни одна из сторон конфликта в Сирии не взяла на себя ответственность за обстрел

17.07.17 114
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Район Дамаска, где расположено посольство России в Сирии, оказался под обстрелом.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Аljazeera.

"Один из снарядов попал в комплекс зданий дипломатического представительства, причинив ущерб, еще один разорвался рядом с посольством", - говорится в сообщении.

Пострадавших в посольстве нет. Семь человек были травмированы в результате обстрела в жилом районе неподалеку от места расположения посольства России.

Ни одна из сторон конфликта в Сирии не взяла на себя ответственность за обстрел.

Напомним, Макрон и Трамп договорились разработать "дорожную карту" для Сирии.

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