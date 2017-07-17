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Главная » Мир » Индию возглавит выходец из касты неприкасаемых

Индию возглавит выходец из касты неприкасаемых

Индию возглавит выходец из касты неприкасаемых
Рама Натха Ковинда / Фото из открытых источников

Президентом страны почти наверняка станет Рама Натха Ковинда

17.07.17 397
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Правящая в Индии "Бхаратия джаната партии" (БДП,"Индийская народная партия") выдвинула на пост президента страны выходца из низшей по иерархии касты далитов (неприкасаемых) Рама Натха Ковинда.

Об этом сообщают мировые СМИ.

В понедельник коллегия выборщиков, состоящая из депутатов верхней и нижней палаты парламента страны, а также законодательных собраний штатов, (всего 4,9 тыс. человек) проголосует за нового президента.

Интересно, что главный конкурент Ковинда, кандидат от оппозиции Мейра Кумар, также происходит из касты неприкасаемых. Результаты голосования будут объявлены в четверг, однако СМИ подчеркивают, что победа Ковинда почти гарантирована, так как БДП заявила, что располагает достаточным числом голосов для победы своего кандидата.

Напомним, срок полномочий действующего президента Пранаба Мукерджи истекает 24 июля, новый президент вступит в должность на следующий день.

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