Индекс страха: чего больше всего боятся россияне

Социологи выяснили у граждан РФ, как они оценивают вероятность появления тех или иных проблем в своей жизни

Главными факторами, вызывающими беспокойство россиян, остаются страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ВЦИОМ.

Социологи выяснили у россиян, как они оценивают вероятность появления тех или иных проблем в своей жизни. На основе ответов они рассчитали индекс страхов, который измеряется в пунктах и может колебаться от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.

Так, индекс страха роста цен с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе - 17 пунктов). Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор находится на уровне 19-20 пунктов.

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На третьем месте оказались опасения ухудшения здоровья и трудности с получением медицинской помощи, покупки лекарств - соответствующий индекс по результатам июньского опроса составил 8 пунктов. (в начале года - 0).

Разгул преступности россияне поставили на четвертое место - у него 3 пункта, тогда как в апреле был зафиксирован максимум в текущем году - 7 пунктов. Аналогичная ситуация с опасениями внутренних беспорядков и конфликтов (6 пунктов в апреле, 1 пункт в июне).

Риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т. п. выросли: с -11 пунктов в январе до -3 пункта в июне. Индекс страхов потери работы в последние полгода также прибавил: с -24 до -18 пунктов. Однако эти показатели по-прежнему находятся в области отрицательных значений.

Семейные конфликты волнуют россиян меньше всего: в рейтинге "страхов" соответствующий показатель в июне составил -47 пунктов, что ниже результатов 2015 и 2016 годов.

По словам ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, главными факторами обеспокоенности остаются дороговизна жизни и международная напряженность. Показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику.

"Это означает, что оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым", - сказал он.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 22-27 июня среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов РФ.

Напомним, российского ловца покемонов внесли в список террористов.