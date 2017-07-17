Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Индекс страха: чего больше всего боятся россияне

Индекс страха: чего больше всего боятся россияне

Индекс страха: чего больше всего боятся россияне
Иллюстративное фото

Социологи выяснили у граждан РФ, как они оценивают вероятность появления тех или иных проблем в своей жизни

17.07.17 462
100

Главными факторами, вызывающими беспокойство россиян, остаются страхи, связанные с ростом цен и международными конфликтами.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ВЦИОМ.

Социологи выяснили у россиян, как они оценивают вероятность появления тех или иных проблем в своей жизни. На основе ответов они рассчитали индекс страхов, который измеряется в пунктах и может колебаться от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление проблемы.

Так, индекс страха роста цен с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе - 17 пунктов). Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор находится на уровне 19-20 пунктов.

На третьем месте оказались опасения ухудшения здоровья и трудности с получением медицинской помощи, покупки лекарств - соответствующий индекс по результатам июньского опроса составил 8 пунктов. (в начале года - 0).

Разгул преступности россияне поставили на четвертое место - у него 3 пункта, тогда как в апреле был зафиксирован максимум в текущем году - 7 пунктов. Аналогичная ситуация с опасениями внутренних беспорядков и конфликтов (6 пунктов в апреле, 1 пункт в июне).

Риски снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и т. п. выросли: с -11 пунктов в январе до -3 пункта в июне. Индекс страхов потери работы в последние полгода также прибавил: с -24 до -18 пунктов. Однако эти показатели по-прежнему находятся в области отрицательных значений.

Семейные конфликты волнуют россиян меньше всего: в рейтинге "страхов" соответствующий показатель в июне составил -47 пунктов, что ниже результатов 2015 и 2016 годов.

По словам ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, главными факторами обеспокоенности остаются дороговизна жизни и международная напряженность. Показатели по ним продолжают ухудшаться. Вполне умеренные в прошлом страхи в отношении уровня доходов, безработицы и внутренних беспорядков также демонстрируют неблагоприятную динамику.

"Это означает, что оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым", - сказал он.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 22-27 июня среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов РФ.

Напомним, российского ловца покемонов внесли в список террористов.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Посольство России в Дамаске обстреляли из минометовМимоза в России официально признана наркотикомЕсли Россию полностью разрушат, ядерные ракеты автоматически полетят, - Кадыров

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 1217
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 1845
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 893
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2135
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3277
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 5893
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 155
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1307
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 2911
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 1712
  1. Свободная касса. Почему важно развивать отечественный фастфуд 3437 / 3977
  2. Балчун хочет запустить скоростные поезда до Одессы из Днепра и Львова 1720 / 1926
  3. Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы, – NYT 1596 / 1846
  4. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 1501 / 2911
  5. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 1447 / 1712
  6. Запад-2017. Хотят ли русские войны… 1383 / 3732
  7. На вооружении США появился новейший ракетный эсминец-истребитель 1321 / 1539
  8. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 1316 / 1583
  9. Самые крупные банки-банкроты должны государству и вкладчикам более 144 млрд грн 1071 / 1243
  10. В Киеве автобус с пассажирами развалился на части прямо во время движения 857 / 1008
  1. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 18 / 2911
  2. Запад-2017. Хотят ли русские войны… 10 / 3732
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 6 / 1583
  4. Свободная касса. Почему важно развивать отечественный фастфуд 6 / 3977
  5. Сотворение себя. На чём должно строиться образование 4 / 1843
  6. На суше и на море. Топ-10 затерянных городов, которые были найдены благодаря легендам 4 / 861
  7. Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы, – NYT 3 / 1846
  8. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 3 / 1712
  9. Бойцы невидимого фронта. Сколько в Украине карманных армий 3 / 5573
  10. Балчун хочет запустить скоростные поезда до Одессы из Днепра и Львова 3 / 1926
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.