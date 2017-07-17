В результате наводнения, вызванного проливными дождями в штате Аризона (США), погибли не менее 9 человек, еще один - пропал без вести.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.
"Девять человек погибли и один - пропал без вести после того, как наводнение смыло семью в водоеме в центральной части штата Аризона", - говорится в сообщении.
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После сильного дождя произошел подъем уровня воды в реке Верде, спровоцировавший селевой поток, который обрушился на водоем, в котором купались люди.
Среди жертв оказались шестеро детей - в возрасте от 2 до 13 лет. Самому старшему погибшему было 60 лет. Все погибшие приходились друг другу родственниками.
Полиция продолжает поиски 27-летнего мужчины.
Напомним, экономические убытки от наводнения в Китае оцениваются в миллиарды долларов.