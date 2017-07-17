Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.

"Девять человек погибли и один - пропал без вести после того, как наводнение смыло семью в водоеме в центральной части штата Аризона", - говорится в сообщении.

После сильного дождя произошел подъем уровня воды в реке Верде, спровоцировавший селевой поток, который обрушился на водоем, в котором купались люди.

Среди жертв оказались шестеро детей - в возрасте от 2 до 13 лет. Самому старшему погибшему было 60 лет. Все погибшие приходились друг другу родственниками.

Полиция продолжает поиски 27-летнего мужчины.

Напомним, экономические убытки от наводнения в Китае оцениваются в миллиарды долларов.