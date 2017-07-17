В Лондоне уничтожают грузовики, сбрасывающие мусор в неположенных местах

Окружной судья Карен Хэммонд после видео с камер наблюдения описала действия нарушителя как "бессмысленный вандализм"

Суд в Лондоне принял решение конфисковать и утилизировать транспортные средства у 40-летнего британца за намеренное загрязнение улиц.

Об этом сообщают европейские СМИ.

Одной из камер видеонаблюдения удалось запечатлеть, как 40-летний Джордж Смит сбрасыват мусор возле чужих домов.

Когда суд изучил запись видеонаблюдения, Смиту огласили приговор.

Транспортные средства — два грузовых фургона Ford Transit — были конфисковали и отвезены на свалку, где впоследствии под действием пресса были раздавлены.

"Я довольна тем, что нарушитель понес приемлемое наказание за совершенные действия помимо тюремного срока. Уверена, что люди понесли значительно большие затраты на очистку этих отходов со своей улицы"

Отметим, это не первый случай, когда у преступников отбирают и утилизируют автомобили, с помощью которых сбрасывают мусорные отходы в неположенных местах. Ранее за подобные нарушения был утилизирован еще 21 грузовик.

Напомним, Кабмин одобрил выделение Львовской области 50 млн грн на мусорные полигоны.