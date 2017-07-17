В Венесуэле прошел "незаконный" референдум

"Преступниками" стали более 7 миллионов человек

В народном референдуме, проведенном венесуэльской оппозицией, приняли участие без малого 7,2 млн человек.

Об этом утром в понедельник, 17 июля, сообщили организаторы плебисцита, передает DW.

Оппозиционеры вынесли на голосование вопрос о конституционной реформе, запланированной президентом страны Николасом Мадуро. Противники действующих властей опасаются, что поправки в основной закон Венесуэлы приведут к дальнейшему ослаблению роли парламента и расширению полномочий президента.

Сам Мадуро считает плебисцит, проведенный оппозицией, незаконным.

Внутри страны проголосовали 6,5 млн человек, за рубежом - почти 700 тысяч венесуэльцев. Общее население Венесуэлы составляет около 31 млн человек.

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Подсчет голосов пока не окончен, об исходе референдума не сообщается.

Социологические исследования, проводившиеся ранее, показывали, что предложенную Мадуро реформу поддерживают лишь около 20% венесуэльцев.

Напомним, в ходе голосования на референдуме группа вооруженных сторонников действующих властей на мотоциклах напала на избирательный участок, расположенный в здании церкви на западе Каракаса. В результате атаки одна 61-летняя женщина была убита, еще три человека получили ранения.

