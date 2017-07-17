Лавров увидел в Вашингтоне "бандитов с большой дороги"

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал выдвинутые американскими властями требования для возврата российской дипсобственности в США "грабежом средь бела дня".

Об этом он сказал журналистам в Минске, передает Укринформ.

"Если это так (условия, выдвинутые США для возврата собственности, - ред.), то это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так - отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу "что мое - то мое, а что твое - то поделим", - сказал Лавров.

Напомним, администрация президента США Барака Обамы 29 декабря 2016 года ввела новые санкции против России за вмешательство в президентские выборы и давление на американских дипломатов. США объявили персоной нон грата 35 российских дипломатов и закрыли доступ к загородным дачам российского посольства.