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Главная » Мир » Курды утверждают, что лидер ИГИЛ аль-Багдади жив

Курды утверждают, что лидер ИГИЛ аль-Багдади жив

Курды утверждают, что лидер ИГИЛ аль-Багдади жив
Абу Бакр аль-Багдади / Фото из открытых источников

Террорист знает, как скрываться от служб безопасности

17.07.17 69
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Высокопоставленный представитель курдов Лагур Талабани заявил, что он на 99% уверен в том, что лидер боевиков ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади жив.

По словам Талабани, лидер боевиков находится к югу от сирийского города Ракка.

"Багдади определенно жив, у нас есть информация о том, что он жив. Мы на 99% верим в это… Не забывайте, что он был связан с "Аль-Каидой" в Ираке, он знает как скрываться от служб безопасности, он знает, что делает", - заявил Талабани агентству Reuters, пишут мировые СМИ.

Ранее в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, который базируется в Лондоне, сообщили, что имеют подтверждение смерти лидера террористической организации "Исламское государство". Однако, ни США, ни Антитеррористическая коалиция не смогли подтвердить факт ликвидации лидера террористов.

Директор службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри также заявил, что лидер боевиков "Исламского государства" скорее всего жив.

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