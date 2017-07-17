Курды утверждают, что лидер ИГИЛ аль-Багдади жив

Высокопоставленный представитель курдов Лагур Талабани заявил, что он на 99% уверен в том, что лидер боевиков ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади жив.

По словам Талабани, лидер боевиков находится к югу от сирийского города Ракка.

"Багдади определенно жив, у нас есть информация о том, что он жив. Мы на 99% верим в это… Не забывайте, что он был связан с "Аль-Каидой" в Ираке, он знает как скрываться от служб безопасности, он знает, что делает", - заявил Талабани агентству Reuters, пишут мировые СМИ.

Ранее в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, который базируется в Лондоне, сообщили, что имеют подтверждение смерти лидера террористической организации "Исламское государство". Однако, ни США, ни Антитеррористическая коалиция не смогли подтвердить факт ликвидации лидера террористов.

Директор службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри также заявил, что лидер боевиков "Исламского государства" скорее всего жив.