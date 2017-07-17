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Главная » Мир » Фото В Нидерландах открыли мемориал в память о погибших в авиакатастрофе МН17

Фото В Нидерландах открыли мемориал в память о погибших в авиакатастрофе МН17

<span class="label red">Фото</span> В Нидерландах открыли мемориал в память о погибших в авиакатастрофе МН17
Фото: eurointegration.com.ua

На церемонии присутствовали премьер Марк Рютте и король Виллем-Александр с королевой Максимой

17.07.17 188
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В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв авиакатастрофы самолета рейса MH17 "Малазийских авиалиний", который три года назад был сбит над Донецкой областью.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на голландские СМИ.

Мемориальный комплекс расположен возле амстердамского аэропорта Схипхол. В марте здесь было высажено 298 деревьев, по количеству жертв катастрофы, которые формируют зеленую ленту.

Сегодня там открыли памятный мемориал - металлическую стену высотой 4 метра и 16 метров в ширину.

"Сталь символизирует собой горе. Когда идет дождь, вы можете увидеть на стене следы воды", - сказал автор проекта.

У стальной стены расположен большой глаз, в котором высечены имена погибших.

"Отражающая поверхность смотрит вверх. Я хотел показать связь между жертвами катастрофы и их родными", - добавил автор.

Имена 298 погибших пассажиров и членов экипажа зачитали члены их семей, а 17 местных детей возложили цветы к мемориалу.

Церемонию открытия посетили король Нидерландов Виллем-Александр с королевой Максимой, премьер Нидерландов Марк Рютте и иностранные политики.

Фото: eurointegration.com.ua 

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России.

Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находится под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, в соответствии с докладом, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а выводы следователей назвали "предварительными".

Кроме того, группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, которое подтверждает, что "Бук", которым был сбит самолет, является российским.

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