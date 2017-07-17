Дуда одобрил снос коммунистических памятников в Польше

Президент Польши Дуда подписал закон о сносе коммунистических памятников. Об этом говорится в сообщении на президентском сайте, передает Европейская правда.

"17 июля 2017 года президент Польши подписал закон от 22 июня об изменениях в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий и учреждений общественного потребления", - говорится в сообщении.

Раньше соответствующие поправки проголосовали Сейм и Сенат Польши.

В обновленном законе говорится, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань лицам, организациям, событиям или датам, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный строй".

К этим объектам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, а также памятники, выставленные на всеобщее обозрение или демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также памятники, внесенные в реестр памятников архитектуры.

Памятники, которые не относятся к этим категориям, надлежит демонтировать в течение 12 месяцев после вступления в силу поправок. На территории Польши насчитывает 469 подобных объектов, из которых около 250 посвящены Красной армии..

Напомним, 22 июня Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм".