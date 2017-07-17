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Главная » Мир » В Дании военных будут учить противодействовать российской пропаганде

В Дании военных будут учить противодействовать российской пропаганде

В Дании военных будут учить противодействовать российской пропаганде
Клаус Йорт Фредериксен / Фото из открытых источников

Спецподготовку пройдут солдаты, которые отправятся в Эстонию в рамках миссии НАТО

17.07.17 81
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Датских солдат перед отправкой в Эстонию в рамках миссии НАТО научат бороться с недостоверной информацией со стороны России. Об этом сообщил министр обороны страны Клаус Йорт Фредериксен, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Это полностью новый мир. Датским солдатам нужно очень четко это осознавать. Поэтому я поручил вооруженным силам, чтобы солдаты, которые будут отправлены в январе, были проинформированы и обучены тому, как защитить себя", - отметил Фредериксен.

Говоря о 200 датских солдатах, которых планируется отправить в рамках военного формирования, министр отметил, что "легко представить, что они будут подвергнуты запугиваниям и фальшивым слухам" со стороны России.

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