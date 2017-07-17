В Дании военных будут учить противодействовать российской пропаганде

Датских солдат перед отправкой в Эстонию в рамках миссии НАТО научат бороться с недостоверной информацией со стороны России. Об этом сообщил министр обороны страны Клаус Йорт Фредериксен, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Это полностью новый мир. Датским солдатам нужно очень четко это осознавать. Поэтому я поручил вооруженным силам, чтобы солдаты, которые будут отправлены в январе, были проинформированы и обучены тому, как защитить себя", - отметил Фредериксен.

Говоря о 200 датских солдатах, которых планируется отправить в рамках военного формирования, министр отметил, что "легко представить, что они будут подвергнуты запугиваниям и фальшивым слухам" со стороны России.