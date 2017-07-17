Действия Мэй одобряет менее трети британцев, - опрос

Действия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не одобряют больше половины британцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Opinium, передает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Рейтинг лидера консерваторов и премьер-министра (Терезы Мэй, -ред.) продолжает снижаться по сравнению с рейтингами одобрения лидера оппозиции и лейбористов Джереми Корбина", - говорится в сообщении.

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Согласно данным опроса, работу Мэй одобряют 30% британцев, а не одобряют - 51%. В то же время, такие же показатели у Корбина составляют 41% и 37% соответственно.

Напомним, по итогам состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборов Консервативная партия потеряла правящее большинство в парламенте, получив 318 из 650мандатов.