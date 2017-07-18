МИД Нидерландов: Наказание виновных в катастрофе MH17 – приоритет голландского правительства

Привлечение к ответственности ответственных в катастрофе самолета рейса MH17 "Малазийских авиалиний" есть и будет главным приоритетом работы голландского правительства. Об этом говорится в заявлении главы МИД Нидерландов Берта Кундерса, передает Европейская правда.
"Есть широкая международная поддержка тому, чтобы привлечь исполнителей к ответственности. Это есть - и останется - топ-приоритетом правительства Нидерландов ", - заявил министр.
Он отметил, что уголовное расследование катастрофы все еще продолжается и выразил полное доверие к работе Совместной следственной группы, которая его проводит.
"Теперь решено, что исполнителей будут судить в Нидерландах, и следствие может рассчитывать на тесную и длительную международную поддержку и сотрудничество" - напомнил Кундерс.
Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту.
Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.
Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".
Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России.
Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находится под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, в соответствии с докладом, входят около 100 человек.
В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а выводы следователей назвали "предварительными".
Кроме того, группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, которое подтверждает, что "Бук", которым был сбит самолет, является российским.