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Главная » Мир » Таран полицейской машины у Капитолия не рассматривается как теракт

Таран полицейской машины у Капитолия не рассматривается как теракт

Таран полицейской машины у Капитолия не рассматривается как теракт
Иллюстративное фото

Следствие по данному делу продолжается

18.07.17 10
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Неизвестный протаранил полицейскую машину, которая охраняла территорию комплекса Конгресса США.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на заявление местной полиции, нарушитель на авто въехал в ограждающие барьеры.

В результате наезда один полицейский получил незначительные ранения. Пострадал также водитель. Их госпитализировали.

После инцидента правоохранители на несколько часов перекрыли проезд по прилегающим улицам. Они также обыскали автомобиль нарушителя, но не нашли там ничего подозрительного.

Полиция также не рассматривает данный случай как попытку теракта.

Следствие по данному делу продолжается.

Напомним, Лавров увидел в Вашингтоне "бандитов с большой дороги".

 

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