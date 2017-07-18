Стоимость системы составляет 40 миллионов долларов, а один выстрел обходится в один доллар

В водах Персидского залива военные ВМС США провели первое в мире испытание лазерного оружия.

Система LaWS (Laser Weapons System) размещена на борту корабля-амфибии USS Ponce.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN, капитан корабля Кристофер Уэллс заявил, что выстрел из лазерного оружия является более точным, чем пуля.

Он также назвал его универсальным оружием, которое можно использовать против множества целей.

Как отмечает телеканал скорость выстрела из системы LaWS в 50 тысяч раз выше, чем скорость межконтинентальной баллистической ракеты.

"Мы не беспокоимся из-за ветра, из-за дальности действия, мы не волнуемся ни из-за чего другого. Мы способны поразить цели со скоростью света", - рассказал лейтенант Кейл Хьюз, который управляет системой.

Для теста использовался беспилотный летательный аппарат. Крыло беспилотника, на которое был наведен лазерный луч, моментально засветилось, нагревшись до температуры тысяча градусов, и аппарат был фатально поврежден, после чего упал в море.

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Выстрел произошел тихо и невидимо.

При этом сам выстрел был незаметен невооруженному глазу, - луч работает в невидимой части спектра.

Стоимость системы составляет 40 миллионов долларов, а один выстрел обходится в один доллар. Электричество вырабатывается собственным небольшим генератором, установку обслуживает боевой расчет из трех человек.

Напомним, Укроборонпром в 2016 году нарастил экспорт на четверть.