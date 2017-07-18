Республиканцам в Сенате не хватило голосов для отмены Obamacare

У парламентского большинства в США тоже не очень с дисциплиной во фракции

Сенат США не будет рассматривать законопроект об отмене медицинской реформы, принятой при президенте Бараке Обаме, известной как Obamacare.

Республиканская партия неожиданно столкнулась с нехваткой голосов для принятия этого решения.

Как сообщают мировые СМИ, два сенатора-республиканца неожиданно покинули ряды сторонников законопроекта, что сделало невозможным его принятие в Сенате.

До этого республиканцы, которые могли добиться успеха лишь при практическом полном единстве рядов по этому вопросу, уже потеряли два голоса из 52.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что законопроект об отмене Obamacare с одновременным принятием нового закона не будет одобрен.

Напомним, в США разразился грандиозный медицинский скандал.