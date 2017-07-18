В Египте взорвали броневики с полицейскими

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что шестеро силовиков получили ранения.

"Пять полицейских погибли в городе Ариш, столице провинции Северный Синай, когда бронированный автомобиль, в котором они находились, проехал мимо придорожной мины. Еще трое работников правоохранительных органов при этом пострадали. Другой спецавтомобиль приехал на место происшествия и тоже был подорван, вследствие чего получили ранения еще трое силовиков", - говорится в сообщении.

Оба взрывных устройства были приведены в действие дистанционно.

"Ответственность за взрыв на себя никто пока не взял, но Египет ведет борьбу с боевиками, преимущественно "Исламского государства", в Северном Синае, где с 2013 года погибли уже сотни военных и работников правоохранительных органов", - уточняют в агентстве.

Напомним, МИД опроверг гибель украинцев в Хургаде.