Черногория просит ЕС помочь в борьбе с пожарами

Власти Черногории обратилась с просьбой о международной помощи для борьбы с пожарами, вспыхнувшими вдоль побережья Адриатики.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Ситуация на полуострове Лустика является критической. Министерство внутренних дел Черногории обратилось в структуру Европейского союза по вопросам гражданской защиты", - говорится в заявлении правительства.
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Кроме того, мэры Котора, Тивата и Герцег Нови призвали правительство попросить соседние Хорватию, Сербию, а также Боснию и Герцеговину прислать самолеты для пожаротушения.
Не менее 100 туристов были эвакуированы из прибрежной зоны, наиболее пострадавшей от пожара. Военно-морской флот помогает в эвакуационных мероприятиях моря.
Напомним, за полгода в пожарах погибли 934 человека.