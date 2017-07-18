Первой страной с полным покрытием 5G станет Сан-Марино

В Сан-Марино меньше нормативных ограничений на использование радиочастот

Республика Сан-Марино на юге Европы первой в мире развернет сети 5G на территории всей страны.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на "Il Sole 24 Ore".

"Страна планирует перейти на сети нового поколения к концу 2018 года", - говорится в сообщении.

Сан-Марино со всех сторон граничит с Италией, поэтому местный оператор связи Telecom Italia Mobile (TIM) намерен использовать страну в качестве площадки для испытаний новой технологии. 17 июня было заключено соответствующее соглашение.

В 2017 году оператор подготовит в Сан-Марино основную инфраструктуру для перехода на 5G.

По словам техдиректора TIM Джованни Фериго, Европа сыграла главную роль в развитии технологии 2G, но потом уступила азиатским странам в случае с 3G и США в случае с 4G.

"Вместе с 5G мы намерены вернуть Европе лидерство в создании стандартов", - сказал он.

TIM также проводит испытания в Милане и Турине, но в Сан-Марино меньше нормативных ограничений на использование радиочастот, чем в Италии, что расширяет возможности компании.

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