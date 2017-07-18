В Польше арестовали украинцев из-за сигарет

Недалеко от Варшавы польские правоохранители задержали трех человек, у которых изъяли 145 тысяч штук сигарет и более 300 кг резаного табака.
Как сообщают европейские СМИ со ссылкой на пресс-службу варшавской полиции, среди задержанных 34-летняя гражданка Польши, а также двое граждан Украины – 21-летний и 38-летний мужчины.
В доме задержанных обнаружена производственная линия для изготовления сигарет, упаковочные машинки, наклейки для блоков сигарет, а также картонные коробки для упаковки.
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"Подозреваемых обвиняют в организации преступной группы, которая занималась незаконным изготовление и хранением табачных изделий. Потери государственной казны Польши в связи с неуплатой акцизного сбора могли составить 500 тысяч злотых (почти 140 тысяч долларов – Ред.)", – говорится в сообщении.
Суд арестовал задержанных на три месяца.
Напомним, в Украине с 1 января подорожали сигареты, но подешевели лекарства.